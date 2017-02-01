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"Дорога к сердцу" WOG собрала более 845 тыс. грн для помощи тяжелобольным детям

"Дорога к сердцу" WOG собрала более 845 тыс. грн для помощи тяжелобольным детям

Киев • УНН

 • 6506 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Клиенты компании WOG в рамках благотворительной акции "Дорога к сердцу" уже собрали 845 тыс. 679 грн для закупки медицинского оборудования для тяжелобольных детей и младенцев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании WOG.

"Друзья, сегодня мы уже имеем значительную сумму - 845 679 грн на спасение маленьких жизней. Все эти средства удалось собрать благодаря вашей отзывчивости. Ведь так важно суметь не пройти мимо чужой беды, решиться и приобрести маленький символ детского здоровья - сердечко. А сейчас вы приобрели уже 281 893 сердечка.

В наше непростое время у каждого может возникнуть вопрос "почему болеют дети?" и "почему им не хватает лекарств?". К сожалению, реальность такова, что в нашей стране множество медицинских учреждений, где лечат детей с тяжелыми болезнями. Ведь эти маленькие ангелочки отнюдь не заслуживают болеть. Они должны жить и радоваться жизни, но нет - болезнь коварнее, чем может показаться. Случаи сложных болезней у детей, к сожалению, не редкость и случаются из-за отсутствия необходимого оборудования для своевременного выявления болезни и ее лечения. Давайте исправлять жестокую реальность! Давайте ликвидируем такие случаи! Им нет места среди тех, чей путь только начинается. Самым им не справиться", - сообщили в компании.

Также, в компании напомнили, что для достижения поставленной цели - собрать 1 млн 120 тыс. 776 грн для закупки медицинского оборудования в больницы, осталось собрать 280 тыс. 321 грн.

"Благотворительная программа "Дорога к сердцу" собирает деньги именно на закупку жизненно необходимого оборудования. Мы победим детские болезни вместе.

К цели осталось совсем немного: 280 321 грн, это всего лишь 93 440 сердечек! И уже совсем скоро мы сможем реализовать задуманный план по покупке оборудования! Помогать просто!

Узнать подробнее, на что пойдут средства за приобретенные вами сердечки, можно по ссылке!", - сообщили в компании.

Напомним, клиенты WOG в 2016 году установили новый рекорд по сбору средств в рамках акции "Дорога к сердцу".

Так, акция "Дорога к сердцу" собрала рекордное количество средств - 1 337 136 грн.

Собранные в рамках акции средства распределили между двумя медицинскими учреждениями - Центром детской кардиологии и кардиохирургии и Первомайской ЦГМБ.

В Первомайск куплен за 480 002 грн аппарат ИВЛ Ювента А для искусственной вентиляции легких.

Для столичного Центра детской кардиологии и кардиохирургии, куда обращаются родители со всей Украины, куплены наборы инструментов для инвазивных операций на сумму 799 799 грн.

Кроме того, часть от собранных денег - 45 239,78 грн - перечислена в поддержку еще одного социального проекта "Партнерская Дорога к сердцу-3".

Как сообщал УНН, 19 декабря WOG начала ежегодную благотворительную акцию "Дорога к сердцу".

 

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