“Дорога до серця” WOG зібрала більше 845 тис. для допомоги важкохворим дітям

"Друзі, на сьогодні ми вже маємо значну суму – 845 679 грн на порятунок маленьких життів. Усі ці кошти вдалося зібрати завдяки вашій чуйності. Адже так важливо зуміти не пройти повз чужу біду, наважитися і придбати маленький символ дитячого здоров’я – сердечко. А наразі ви придбали вже 281 893 сердечка.

У наш непростий час у кожного можуть виникнути запитання "чому хворіють дітки?” та “чому їм не вистачає ліків?". На жаль, реальність є такою, що в нашій країні безліч медичних закладів, де лікують діток з важкими хворобами. Але ж ці маленькі янголятка аж ніяк не заслуговують хворіти. Вони мають жити й радіти життю, аж ні – хвороба підступніша, ніж може здатися.

Випадки складних хвороб у дітей, на жаль, непоодинокі та трапляються через брак необхідного обладнання для вчасного виявлення хвороби та її лікування. Давайте виправляти жорстоку реальність! Давайте ліквідуємо такі випадки! Їм немає місця серед тих, чий шлях лише починається. Самим їм не впоратися", - повідомили у компанії.

Також, у компанії нагадали, що для досягнення поставленої мети – зібрати 1 млн 120 тис. 776 грн для закупки медичного обладнання у лікарні, лишилось зібрати 280 тис. 321 грн.

"Благодійна програма "Дорога до серця" збирає гроші саме на закупівлю життєво необхідного обладнання. Ми переможемо дитячі недуги разом.

До цілі залишилось зовсім небагато: 280 321 грн, це всього лише 93 440 сердечок! І вже зовсім скоро ми зможемо реалізувати задуманий план по купівлі обладнання! Допомагати просто!

Дізнайтеся детальніше, на що підуть кошти за придбані вами сердечка, можна за посиланням!", - повідомили у компанії.

Нагадаємо, клієнти WOG у 2016 році встановили новий рекорд зі збору коштів в рамках акції “Дорога до серця”.

Так, акція “Дорога до серця” зібрала рекордну кількість коштів — 1 337 136 грн.

Зібрані в рамках акції кошти розподілили між двома медичними закладами — Центром дитячої кардіології та кардіохірургії та Першотравневої ЦГМБ.

У Первомайськ куплений за 480 002 грн апарат ШВЛ Ювента А для штучної вентиляції легенів.

Для столичного Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, куди звертаються батьки з усієї України, куплені набори інструментів для інвазивних операцій на суму 799 799 грн.

Крім того, частина від зібраних грошей — 45 239,78 грн — перерахована на підтримку ще одного соціального проекту “Партнерська Дорога до серця-3”.

Як повідомляв УНН, 19 грудня WOG розпочала щорічну благодійну акцію “Дорога до серця”.



