Донецкий погранотряд почтил память жертв голодоморов под звуки обстрела

Кроме подразделений Донецкого отряда пограничники присоединились к общенациональной минуте молчания и на самой линии соприкосновения. Под звуки канонады на контрольных пунктах въезда-выезда "Гнутово" и "Новотроицкое" почтили память и зажгли свечи.

Также пограничники приняли участие в митинге-реквиеме возле памятника жертвам голодоморов и политических репрессий в Мариуполе.

Напомним, более сотни человек пришли почтить память жертв голодоморов в Мариуполе. В 15:40 возле памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов и политических репрессий собралось несколько сотен человек.