Донецкий погранотряд почтил память жертв голодоморов под звуки обстрела
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Донецкой пограничный отряд почтил память жертв голодоморов под звуки обстрела. Об этом корреспонденту УНН сообщила начальник Донецкого пограничного отряда Светлана Савчук.
Кроме подразделений Донецкого отряда пограничники присоединились к общенациональной минуте молчания и на самой линии соприкосновения. Под звуки канонады на контрольных пунктах въезда-выезда "Гнутово" и "Новотроицкое" почтили память и зажгли свечи.
Также пограничники приняли участие в митинге-реквиеме возле памятника жертвам голодоморов и политических репрессий в Мариуполе.
Напомним, более сотни человек пришли почтить память жертв голодоморов в Мариуполе. В 15:40 возле памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов и политических репрессий собралось несколько сотен человек.