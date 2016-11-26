Донецький прикордонний загін вшанував пам'ять жертв голодоморів під звуки обстрілу
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Донецькій прикордонний загін вшанував пам’ять жертв голодоморів під звуки обстрілу. Про це кореспонденту УНН повідомила начальник Донецького прикордонного загону Світлана Савчук.
Крім підрозділів Донецького загону, прикордонники долучились до загальнонаціональної хвилини мовчання і на самій лінії зіткнення. Під звуки канонади на контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Гнутове” та “Новотроїцьке” вшанували пам’ять та запалили свічки.
Також прикордонники взяли участь у мітингу-реквіємі біля пам’ятника жертвам голодоморів та політичних репресій у Маріуполі.
Нагадаємо, більше сотні людей прийшли вшанувати пам’ять жертв голодоморів в Маріуполі. О 15:40 біля пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років та політичних репресій зібралося кількасот людей.