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"Донбасс" победил "Белый Барс" в первом матче года УХЛ

"Донбасс" победил "Белый Барс" в первом матче года УХЛ

Киев • УНН

 • 7995 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В первом матче 2017 ХК "Донбасс" на Дружковской Ледовой арене "Альтаир" обыграл белоцерковский "Белый Барс" 6: 3. Об этом сообщает сайт УХЛ, передает УНН.

Первая шайба в 2017 году в украинской хоккейной лиге была заброшена на экваторе первого периода. Ее автором стал форвард "Белого Барса" Кирилл Бондаренко. Гости неплохо оборонялись, но первое же большинство "Донбасса" заставило их отступить. Сначала цифры на табло сравнял Игорь Кугут, а затем вперед свою команду вывел Евгений Никифоров.

Второй период проходил по схожему сценарию. Опять "Барсы" забросили первыми - свою бывшую команду огорчил Сергей Бабинец. Но на его гол дончане ответили точными бросками Романа Благого и Егора Егорова.

В заключительном периоде, как и в двух предыдущих, также было заброшено три шайбы, но в другом порядке. Сначала разрыв в счете увеличил Роман Благой, но буквально через пару минут свою вторую шайбу в матче отправил в сетку Бондаренко. Точку же поставил Никита Буценко за полторы минуты до конца.

Напомним, что 10-го января выступления в чемпионате продолжатся двумя баталиями: "Кривбасс" - "Дженералз" и "Кременчуг" - "Витязь".

Украинские Национальные Новости

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