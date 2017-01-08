"Донбас" переміг "Білий Барс" у першому матчі року УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У першому матчі 2017 року ХК “Донбас” на дружківській Льодовій арені “Альтаїр” обіграв білоцерківцівський “Білий Барс” 6:3. Про це інформує сайт УХЛ, передає УНН.
Перша шайба у 2017 році в Українській хокейній лізі була закинута на екваторі першого періоду. Її автором став форвард “Білого Барса” Кирило Бондаренко. Гості непогано оборонялися, але перша ж більшість “Донбасу” змусила їх капітулювати. Спершу цифри на табло зрівняв Ігор Кугут, а потім вперед свою команду вивів Євген Нікіфоров.
Другий період проходив за схожим сценарієм. Знову “Барси” закинули першими — свою колишню команду засмутив Сергій Бабинець. Але на його гол донеччани відповіли влучними кидками Романа Благого і Єгора Єгорова.
У заключному періоді, як і в двох попередніх, також було закинуто три шайби, але в іншому порядку. Спершу розрив в рахунку збільшив Роман Благой, але буквально через пару хвилин свою другу шайбу в матчі відправив у сітку Бондаренко. Крапку ж поставив Микита Буценко за півтори хвилини до кінця.
Нагадаємо, що 10-го січня виступи в чемпіонаті продовжаться двома баталіями: “Кривбас” — “Дженералз” і “Кременчук” — “Витязь”.