Доллар потерял 3 копейки, евро подешевел на 29 копеек - курс НБУ

По состоянию на четверг, 9 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,48 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 44,51 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,69. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,4766 грн (-3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,6944 грн (-29 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7629 грн. (-9 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

в банках доллар торгуется по курсу 44,25-44,75 грн, евро по 50,55-51,18 грн, злотый по 11,47-12,00 грн;

на межбанке курсы составляют 44,48-44,51 грн/дол. и 50,76-50,78 грн/евро.

Напомним

В июне общая инфляция в Украине продолжила замедляться благодаря расширению предложения продуктов. В то же время базовая инфляция ускорилась из-за роста расходов бизнеса.

НБУ прогнозирует ускорение инфляции в конце года