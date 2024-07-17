Совокупный доход крупнейших компаний индекса розничной торговли Опендатабот достиг 457,32 млрд грн, показав рост на 23% по сравнению с 2022 годом, когда этот показатель составлял 370,52 млрд грн.

Пишет УНН со ссылкой на данные Опендатабот.

Совокупный доход крупнейших компаний из индекса розничной торговли Опендатабот достиг 457,32 млрд грн, что отражает рост на 23% по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составлял 370,52 млрд грн.

Среди лидеров по доходу - АТБ и Сильпо, тогда как по чистой прибыли отличались компании группы Ольвия, в частности Ева и Варус.

АТБ-маркет стал абсолютным лидером в секторе, с доходом 181,09 млрд грн и ростом на 22% по сравнению с 2022 годом.

Компании Сильпо-Фуд и Фора, входящие в Фоззи Групп, также показали существенный рост доходов - на 1,2 и 1,5 раза соответственно, общий доход группы составил 114,22 млрд грн.

Комфи трейд отличился наибольшим приростом дохода среди топ-10 - на 1,7 раза, достигнув 27,63 млрд грн.

Значительный рост чистой прибыли продемонстрировала компания РУШ (сеть супермаркетов Ева) с прибылью 2,2 млрд грн, что является более чем двойным ростом по сравнению с предыдущим годом. В Индекс также попали Метро Кэш энд Керри Украина с ростом дохода на 27% до 25,5 млрд грн, Розетка с 38% приростом дохода до 25,4 млрд грн, и Фудком (Ритейл Групп) с 27% ростом дохода до 17,16 млрд грн.

Напомним,

Украинские банки заработали за прошлый год почти 160 млрд грн. При этом налог на прибыль составляет почти половину от общей суммы - более 73 млрд грн.