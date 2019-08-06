Договорные матчи: УАФ дисквалифицировала шестерых арбитров

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 97778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128500 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138582 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126921 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128459 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130494 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153171 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151129 просмотра

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Договорные матчи: УАФ дисквалифицировала шестерых арбитров

Договорные матчи: УАФ дисквалифицировала шестерых арбитров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. В рамках заседания Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ приняли решение по делу по заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры некоторыми субъектами футбола, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

В итоге ряд арбитров получил долгосрочные дисквалификации.

"По результатам рассмотрения дела арбитрам Арановскому Виктору Анатольевичу, Молотокасу Вячеславу Юрьевичу и наблюдателю арбитража Буренко Юрий Васильевич запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на протяжении пяти лет арбитру Вишневскому Юрию Ивановичу и футболисту Райчеву Александру Ивановичу - в течение двух лет арбитрам Денисюку Дмитрию Викторовичу, Смиляку Дмитрию Николаевичу - в течение одного года", - говорится в заявлении КДК УАФ.

Кроме того, дополнительно ко всем указанным лицам применена условная санкция в виде запрета осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на два года.

Напомним, что в апреле полузащитника "Динамо" дисквалифицировали на четыре поединка.

Украинские Национальные Новости

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