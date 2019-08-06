Договорные матчи: УАФ дисквалифицировала шестерых арбитров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В рамках заседания Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ приняли решение по делу по заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры некоторыми субъектами футбола, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
В итоге ряд арбитров получил долгосрочные дисквалификации.
"По результатам рассмотрения дела арбитрам Арановскому Виктору Анатольевичу, Молотокасу Вячеславу Юрьевичу и наблюдателю арбитража Буренко Юрий Васильевич запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на протяжении пяти лет арбитру Вишневскому Юрию Ивановичу и футболисту Райчеву Александру Ивановичу - в течение двух лет арбитрам Денисюку Дмитрию Викторовичу, Смиляку Дмитрию Николаевичу - в течение одного года", - говорится в заявлении КДК УАФ.
Кроме того, дополнительно ко всем указанным лицам применена условная санкция в виде запрета осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на два года.
Напомним, что в апреле полузащитника "Динамо" дисквалифицировали на четыре поединка.