Договірні матчі: УАФ дискваліфікувала шістьох арбітрів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. В рамках засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ ухвалили рішення у справі за заявою Комітету з етики і чесної гри УАФ стосовно можливих порушень Кодексу етики і чесної гри деякими суб’єктами футболу, інформує УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
У підсумку ряд арбітрів отримав довгострокові дискваліфікації.
"За результатами розгляду справи арбітрам Арановському Віктору Анатолійовичу, Молотокасу В’ячеславу Юрійовичу та спостерігачу арбітражу Буренку Юрію Васильовичу заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, упродовж п'яти років; арбітру Вишневському Юрію Івановичу та футболісту Райчєву Олександру Івановичу — упродовж двох років; арбітрам Денисюку Дмитру Вікторовичу, Сміляку Дмитру Миколайовичу — упродовж одного року", - сказано у заяві КДК УАФ.
Крім того, додатково до всіх зазначених осіб застосована умовна санкція у вигляді заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, терміном на два роки.
Нагадаємо, що в квітні півзахисника "Динамо" було дискваліфіковано на чотири поєдинки.