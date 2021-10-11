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Угодил жене: житель Боснии и Герцеговины построил дом, который вращается

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Чтобы угодить своей жене, житель Боснии и Герцеговины построил дом, который вращается вокруг своей оси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Жена 72-летнего Воина Кусича хотела более разнообразного вида из окна. Мужчина решил осуществить желание женщины, построив дом, который вращается вокруг своей оси.

"Дом может сделать полный круг вокруг своей оси за 24 часа на самой малой скорости, а на самой большой — за 22 секунды", — рассказал архитектор-самоучка.

По словам Воина, на строительство его вдохновили сербско-американские изобретатели Никола Тесла и Михаил Пупин.

Мужчина самостоятельно строил дом в течение шести лет. За это время у него случился сердечный приступ. В больнице Кусич просил медиков продлить его жизнь хотя бы на год, так как проект он держал в своей голове и никто, кроме него, этого бы не сделал.

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