Догодив дружині: житель Боснії і Герцеговини побудував будинок, який обертається

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Дружина 72-річного Воїна Кусіча хотіла різноманітнішого краєвиду з вікна. Чоловік вирішив здійснити бажання жінки, побудувавши будинок, який обертається навколо своєї осі.

"Будинок може зробити повне коло навколо своєї осі за 24 години на найменшій швидкості, а на найбільшій — за 22 секунди", — розповів архітектор-самоучка.

За словами Воїна, на будівництво його надихнули сербсько-американські винахідники Нікола Тесла та Михайло Пупін.

Чоловік самостійно будував будинок протягом шести років. За це час у нього стався серцевий напад. У лікарні Кусіч просив медиків продовжити його життя хоча б на рік, тому що проект він тримав у своїй голові і ніхто, окрім нього, цього б не зробив.