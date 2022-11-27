Дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына снова появилась на публике, разогревая споры о преемственности – аналитики

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Дочь, которая, как считают, является вторым ребенком Кима по имени Джу Э, и ей около 9 или 10 лет, впервые была представлена ​​внешнему миру в минувшие выходные на фотографиях государственных СМИ, на которых она наблюдает за запуском межконтинентальной баллистической ракеты Севера вместе со своими родителями.

В воскресенье официальное Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA) вспомнило ее второй раз, заявив, что она и Ким сделали групповые фотографии с учеными, официальными лицами и другими лицами, участвовавшими в испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-17.

KCNA описало ее как «самого любимого» и «драгоценного» ребенка Кима. На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, дочь в длинном черном пальто держит отца за руку, пока они не позируют для фотографии.

«Это, конечно, поразительно. Фотография Ким Чжу Э, которая стоит рядом с отцом во время чествования техников и ученых, причастных к последнему запуску межконтинентальной баллистической ракеты, подтверждает идею о том, что это начало ее позиционирования как преемника», - сказал Анкит Панда, эксперт Фонд Карнеги за международный мир.

«Государственные СМИ, отмечающие любовь ее отца к ней, еще больше подчеркивают это, я думаю. В конце концов, оба ее первых публичных выступления были связаны со стратегическим ядерным оружием - жемчужиной национальной обороноспособности Северной Кореи. Это не кажется мне случайным», – сказал Панда.

Южнокорейские СМИ ранее предполагали, что Ким имеет троих детей, родившихся в 2010, 2013 и 2017 годах, и что первый ребенок – сын, а третий – дочь.

Предположение о том, что его старший ребенок – сын, заставили некоторых экспертов задать вопрос, как дочь может быть преемницей Кима, учитывая патриархальный характер северокорейского общества, в котором доминируют мужчины. Ким является членом семьи в третьем поколении, которая управляет Северной Кореей более семи десятилетий, а его отец и дед последовательно руководили страной, прежде чем он унаследовал власть в конце 2011 года.

«Нам сказали, что Ким имеет троих детей, в том числе, возможно, сына. Если это правда, и если мы предположим, что ребенок мужского пола, который еще не раскрыт, будет наследником, действительно ли Джу Э является «самым дорогим» Киму с точки зрения преемственности?, - сказала Су Ким, аналитик по безопасности в калифорнийской RAND Corporation. – Я думаю, что еще рано делать какие-то выводы».

В комментариях, опубликованных государными СМИ в воскресенье Ким назвал Hwasong-17 «самым сильным стратегическим оружием в мире» и сказал, что конечной целью его страны является владение «самой мощной стратегической силой в мире».

Эксперты говорят, что Hwasong-17 является самой дальнобойной ракетой Северной Кореи, предназначенной для нанесения ударов по материковой части США, но она все еще находится в стадии разработки.

«Ким может сигнализировать другим представителям северокорейской элиты, что он наставляет свою дочь на роль лидера», – сказал Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле.

«Предоставление ей такого раннего и публичного старта необычно, но отражает историческое и политическое значение, которое Ким придает ядерной ракете, которая может достичь Соединенных Штатов», - добавил он.

Аналитик Чеонг Сон-Чанг из частного института Седжонг в Южной Корее сказал, что Ким Чен Ын не может сделать своего сына своим преемником, если считает, что ему не хватает лидерства. Чеонг сказал, что Ким, возможно, предотвращает потенциальное сопротивление выбору дочери как лидера в четвертом поколении, поэтому он привел ее на запуск межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы помочь общественной лояльности к нему плавно передать его дочери.

«Когда у короля много детей, для него естественно сделать своего любимого ребенка своим преемником, – сказал Чеонг. - Ожидается, что Ким Джу Э будет время от времени появляться на публичных мероприятиях Ким Чен Ына и будет проходить обучение преемственности».

Открытие Чжу Э стало огромным сюрпризом для иностранных экспертов, поскольку Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир впервые были упомянуты в сообщениях государственных СМИ после того, как они стали взрослыми. Чеонг, однако, сказал, что Ким Чен Ир имел в виду Ким Чен Ына как своего наследника, когда его сыну было 8 лет.