Дочка північнокорейського лідера Кім Чен Ина знову з'явилася на публіці, розігріваючи суперечки про наступність - аналітики

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Дочка, яка, як вважають, є другою дитиною Кіма на ім'я Джу Е, і їй близько 9 або 10 років, вперше була представлена ​​зовнішньому світу минулими вихідними на фотографіях державних ЗМІ, на яких вона спостерігає за запуском міжконтинентальної балістичної ракети Півночі разом зі своїми батьками.

У неділю офіційне Центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA) згадало її вдруге, заявивши, що вона та Кім зробили групові фотографії з вченими, офіційними особами та іншими особами, які брали участь у випробувальному пуску міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-17.

KCNA описало її як «найулюбленішу» та «дорогоцінну» дитину Кіма. На фотографіях, опублікованих державними ЗМІ, дочка у довгому чорному пальті тримає батька за руку, доки вони позують для фотографії.

«Це, звичайно, разюче. Фотографія Кім Чжу Е, яка стоїть поруч із батьком під час вшанування техніків і вчених, причетних до останнього запуску міжконтинентальної балістичної ракети, підтверджує ідею про те, що це початок її позиціонування як наступника», - сказав Анкіт Панда, експерт Фонд Карнегі за міжнародний мир.

«Державні ЗМІ, які наголошують на любові її батька до неї, ще більше підкреслюють це, я думаю. Зрештою, обидва її перші публічні виступи були пов'язані зі стратегічною ядерною зброєю - перлиною національної обороноздатності Північної Кореї. Це не здається мені випадковим», - сказав Панда.

Південнокорейські ЗМІ раніше припускали, що Кім має трьох дітей, які народилися в 2010, 2013 і 2017 роках, і що перша дитина - син, а третя - дочка.

Припущення про те, що його старша дитина - син, змусили деяких експертів поставити питання, як дочка може бути наступницею Кіма, враховуючи патріархальний характер північнокорейського суспільства, в якому домінують чоловіки. Кім є членом сім'ї у третьому поколінні, яка керує Північною Кореєю понад сім десятиліть, а його батько та дід послідовно керували країною, перш ніж він успадкував владу наприкінці 2011 року.

«Нам сказали, що Кім має трьох дітей, у тому числі, можливо, сина. Якщо це правда, і якщо ми припустимо, що дитина чоловічої статі, яка ще не розкрита, буде спадкоємцем, чи справді Джу Е є «найдорожчою» Кіму з погляду наступності?, - сказала Су Кім, аналітик з безпеки у каліфорнійській RAND Corporation. - Я думаю, що ще зарано робити якісь висновки».

У коментарях, опублікованих держУдарними ЗМІ в неділю Кім назвав Hwasong-17 «найсильнішою стратегічною зброєю у світі» і сказав, що кінцевою метою його країни є володіння «найпотужнішою стратегічною силою у світі».

Експерти кажуть, що Hwasong-17 є найбільш далекобійною ракетою Північної Кореї, призначеної для завдання ударів по материковій частині США, але вона все ще знаходиться в стадії розробки.

«Кім може сигналізувати іншим представникам північнокорейської еліти, що він наставляє свою дочку на роль лідера», - сказав Лейф-Ерік Іслі, професор Університету Іхва в Сеулі.

«Надання їй такого раннього і публічного старту незвичайно, але відображає історичне та політичне значення, яке Кім надає ядерній ракеті, яка може досягти Сполучених Штатів», - додав він.

Аналітик Чеонг Сон-Чанг із приватного інституту Седжонг у Південній Кореї сказав, що Кім Чен Ин не може зробити свого сина своїм наступником, якщо вважає, що йому не вистачає лідерства. Чеонг сказав, що Кім, можливо, запобігає потенційному опору вибору доньки як лідера у четвертому поколінні, тому він привів її на запуск міжконтинентальної балістичної ракети, щоб допомогти суспільній лояльності до нього плавно передати його дочці.

«Коли у короля багато дітей, для нього природно зробити свою найулюбленішу дитину своїм наступником, - сказав Чеонг. - Очікується, що Кім Джу Е час від часу з'являтиметься на публічних заходах Кім Чен Ина і проходитиме навчання наступності».

Відкриття Чжу Е стало величезним сюрпризом для іноземних експертів, оскільки Кім Чен Ин та його батько Кім Чен Ір вперше були згадані у повідомленнях державних ЗМІ після того, як вони стали дорослими. Чеонг, однак, сказав, що Кім Чен Ір мав на увазі Кім Чен Ина як свого спадкоємця, коли його синові було 8 років.