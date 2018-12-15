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Суточный отбор газа из ПХГ вырос до 63,5 млн куб. м

Киев • УНН

 • 10820 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 13 декабря уменьшился до 15,233 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

Суточный отбор газа из ПХГ вырос до 63,5 млн куб. м

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 63,50 млн куб. м газа, тогда как днем ранее - 55,54 млн куб. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нафтогаз" заявил об обеспеченности Украины газом на зиму

При этом в данных за 13 декабря указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии - 7,34 млн куб. м, из Венгрии - 7,40 млн куб. м, из Польши - 0,79 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 49%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

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