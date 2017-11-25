Сутки в АТО: двое украинских героев вышли из-под обстрелов у Крымского, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Несмотря на то, что враг продолжает осуществлять обстрелы наших позиций, ситуация находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вчера считались погибшими во время боевого столкновения с врагом у Крымского, благодаря своему боевому опыту и обучаемости вышли из-под обстрелов и вернулись к своим подразделениям.
На Луганском направлении с наступлением сумерек российско-оккупационные войска грубо нарушали Минские договоренности на Светлодарск дуге. Под огонь из 120-мм минометов попали наши опорные пункты неподалеку Новолуганское. Также незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия защитников Луганского. Несколько раз противник открывал огонь по украинским воинам, которые держат оборону вблизи Лозовой.
На Донецком направлении российские наемники из 82-мм минометов обстреливали защитников Песков, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - защитников Авдеевки и шахты Бутовка, а из гранатометов и вооружения БМП - подступы к Березовой.
В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Более чем в половине случаев военнослужащие Вооруженных Сил Украины давали противнику адекватный ответ.
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских воинов за минувшие сутки нет.