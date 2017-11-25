Сутки в АТО: двое украинских героев вышли из-под обстрелов у Крымского, потерь нет

Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вчера считались погибшими во время боевого столкновения с врагом у Крымского, благодаря своему боевому опыту и обучаемости вышли из-под обстрелов и вернулись к своим подразделениям.

На Луганском направлении с наступлением сумерек российско-оккупационные войска грубо нарушали Минские договоренности на Светлодарск дуге. Под огонь из 120-мм минометов попали наши опорные пункты неподалеку Новолуганское. Также незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия защитников Луганского. Несколько раз противник открывал огонь по украинским воинам, которые держат оборону вблизи Лозовой.

На Донецком направлении российские наемники из 82-мм минометов обстреливали защитников Песков, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - защитников Авдеевки и шахты Бутовка, а из гранатометов и вооружения БМП - подступы к Березовой.

В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Более чем в половине случаев военнослужащие Вооруженных Сил Украины давали противнику адекватный ответ.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских воинов за минувшие сутки нет.