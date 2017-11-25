Доба в АТО: двоє українських героїв вийшли з-під обстрілів біля Кримського, втрат немає

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Попри те, що ворог продовжує здійснювати обстріли наших позицій, ситуація знаходиться під повним контролем Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Двоє військовослужбовців Збройних Сил України, які вчора вважалися загиблими під час бойового зіткнення з ворогом біля Кримського, завдяки власному бойовому досвіду і навченості вийшли з-під обстрілів і повернулися до своїх підрозділів.

На Луганському напрямку із настанням сутінок російсько-окупаційні війська грубо порушували Мінські домовленості на Світлодарській дузі. Під вогонь зі 120-мм мінометів потрапили наші опорні пункти неподалік Новолуганського. Також незаконні збройні формування неодноразово обстрілювали із мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї оборонців Луганського. Декілька разів противник відкривав вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Лозового.

На Донецькому напрямку російські найманці із 82-мм мінометів обстрілювали оборонців Пісків, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – захисників Авдіївки і шахти Бутівка, а з гранатометів і озброєння БМП – підступи до Березового.

Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Більше ніж у половині випадків військовослужбовці Збройних Сил України давали противнику адекватну відповідь.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських воїнів за минулу добу немає.

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