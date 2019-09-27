В Умань прибыл отряд полицейских из Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Умань прибыло 20 полицейских государства Израиль. Они будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Черкасской области.
В Умани начал свою миссию отряд полицейских государства Израиль. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.
Во время совместного инструктажа руководитель сводного отряда правоохранителей Сергей Довгий отметил необходимость качественного несения службы, соблюдении законности, правил безопасности и вежливого и отношения к гражданам.
По окончании инструктажа правоохранители отбыли на места несения службы.
Напомним, в Украине на празднование Рош-ха-Шана прибыло почти 12 тысяч паломников-хасидов.
Как известно, в этом году празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября. Именно в этот период ожидается прибытие более 30 тысяч паломников из разных стран мира.