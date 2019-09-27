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В Умань прибыл отряд полицейских из Израиля

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Умань прибыло 20 полицейских государства Израиль. Они будут нести службу совместно с украинскими правоохранителями. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Черкасской области.

В Умань прибыл отряд полицейских из Израиля

В Умани начал свою миссию отряд полицейских государства Израиль. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

Во время совместного инструктажа руководитель сводного отряда правоохранителей Сергей Довгий отметил необходимость качественного несения службы, соблюдении законности, правил безопасности и вежливого и отношения к гражданам.

По окончании инструктажа правоохранители отбыли на места несения службы.

Напомним, в Украине на празднование Рош-ха-Шана прибыло почти 12 тысяч паломников-хасидов.

Как известно, в этом году празднование иудейского Нового года Рош-ха-Шана пройдет с 29 сентября по 1 октября. Именно в этот период ожидается прибытие более 30 тысяч паломников из разных стран мира.

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