До Умані прибув загін поліцейськіх з Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. До Умані прибуло 20 поліцейських держави Ізраїль. Вони будуть нести службу спільно з українськими правоохоронцями. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Черкаської області.
В Умані розпочав свою місію загін поліцейських держави Ізраїль. Спільно з українськими правоохоронцями вони нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.
Під час спільного інструктажу керівник зведеного загону правоохоронців Сергій Довгий наголосив на необхідності якісного несення служби, дотриманні законності, правил безпеки та ввічливого та ставлення до громадян.
По закінченню інструктажу правоохоронці відбули по місцях несення служби.
Нагадаємо, до України на святкування Рош-ха-Шана прибуло майже 12 тисяч паломників-хасидів.
Як відомо, цього року святкування іудейського Нового року Рош-ха-Шана триватиме з 29 вересня по 1 жовтня. Саме на цей період очікується прибуття понад 30 тисяч паломників з різних країн світу.