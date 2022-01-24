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15 марта, 19:03 • 106507 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142955 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 13:08 • 116841 просмотра

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15 марта, 12:52 • 104709 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101405 просмотра

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В Украину привезут меч гетмана Сагайдачного

В Украину привезут меч гетмана Сагайдачного

Киев • УНН

 • 33328 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Украину для экспонирования к чествованию 400-летия смерти привезут меч гетмана Петра Сагайдачного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство культуры Украины.

Детали

Сейчас меч Сагайдачного находится в магазине Вавельского королевского замка в Кракове. Его в 1621 году будущий король Речи Посполитой королевич Владислав IV Ваза вручил Сагайдачному за победу с турками под Хотином.

Об организации в Украине с властями Польши договорился украинский министр культуры Александр Ткаченко.

Цитата

“Важно, чтобы украинцы вживую могли увидеть бесценные для истории Украины достопримечательности. Решение о доставке меча Петра Сагайдачного в Украину уже устно согласовал министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский. Впереди организация этого процесса”, — заявил Ткаченко.

Справка

Петр Конашевич-Сагайдачный умер 10 апреля 1622 года в Киеве. При жизни был украинским полководцем и политическим деятелем, кошевым атаманом Запорожской Сечи. Организовал успешные походы запорожских казаков против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства. Был меценатом православных братств и сейчас канонизирован ПЦУ.

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