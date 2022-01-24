В Україну привезуть меч гетьмана Сагайдачного
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. В Україну для експонування до вшанування 400-річчя смерті привезуть меч гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство культури України.
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Зараз меч Сагайдачного перебуває у зброярні Вавельського королівського замку у Кракові. Його в 1621 році майбутній король Речі Посполитої королевич Владислав IV Ваза вручив Сагайдачному за перемогу з турками під Хотином.
Про експонування в Україні з владою Польщі домовився український міністр культури Олександр Ткаченко.
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“Важливо, щоб українці наживо могли побачити безцінні для історії України пам’ятки. Рішення про привезення меча Петра Сагайдачного в Україну вже усно погодив міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський. Попереду організація цього процесу”, — заявив Ткаченко.
Довідка
Петро Конашевич-Сагайдачний помер 10 квітня 1622 року у Києві. За життя був українським полководцем і політичним діячем, кошовим отаманом Запорізької Січі. Організував успішні походи запорозьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства. Був меценатом православних братств і нині канонізований ПЦУ.
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