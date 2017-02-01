В суд на столичных правоохранителей подал свидетель по делу о киберпреступности

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Следственному судье Подольского районного суда г. Киева подали жалобу, в которой просят обязать следователя зарегистрировать уголовное производство по делу о незаконном изъятии имущества. Автор заявления - гражданин Александр Зацерковский, который проходит свидетелем по резонансному делу о похищении почти 3 миллионов гривен с банковского счета фирмы "Мир пожилого человека и реабилитации", передает УНН со ссылкой на "Подробности".

В заявлении А.Зацерковского говорится, что 19 июля 2016 г. представители полиции из его офиса незаконно изъяли денежные средства, технику и имущество, местонахождение которого до сих пор неизвестно, а все его заявления, ходатайства и жалобы полностью игнорируются правоохранителями и прокуратурой.

Напомним, в июле прошлого года владелец Алексей Давыденко на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что с текущего счета его фирмы "Мир пожилого человека и реабилитации" в банке "Про Кредит Банк" были списаны денежные средства в сумме 2,75 млн гривен. Мошенникам для этого понадобилось всего 10 минут, но благодаря оперативным и профессиональным действиям киберполиции МВД Украины, как пишет Давыденко, были установлены личности злоумышленников, IP-адрес, с которого осуществилась транзакция, компания, на которую переведены средства (ООО "Теокон групп"), и лицо, использующее этот IP-адрес - Александр Зацерковский, и.о. бухгалтера "Теокон групп". С тех пор в офисе А.Зацерковского начались непрерывные обыски, во время которых были изъяты средства на общую сумму 30 тыс. долл., техники и имущества на сумму 100 тыс. долл.

Бизнесмен отвергает обвинения и утверждает, что подобную махинацию невозможно осуществить за столь короткое время: "Во всех банках Украины существует двухфакторная аутентификация. Безопасность платежей предполагает прямую связь с банком по мобильному телефону: сначала фирма формирует платеж, затем вводит пароль, после чего банк осуществляет звонок или отправляет сообщение с кодом на мобильный телефон, без которого невозможно завершить платеж. Да и сам факт сделки перевода всей суммы со счета компании должен был бы вызвать подозрения с точки зрения финмониторинга Украины и непосредственно банка".

Адвокат А.Зацерковского Оксана Миндришора обращает внимание на ряд неправомерных действий правоохранителей: "Первый обыск был осуществлен на основании Постановления следователя в порядке ч.3 ст.233 УПК Украины, но эта статья не только не определяет основания и не регламентирует порядок проведения обыска, а вообще содержит отсылочную норму к ст.234 УПК Украины. В Постановлении об аресте имущества следственный судья ссылается на норму ч.1 ст.170 УПК Украины от 11.12.2015 г., которая потеряла силу. Апелляционный суд удовлетворяет ходатайство следователя без присутствия прокурора с аргументацией ходатайства, которое также мотивировано нормами недействующего законодательства Украины".

Сторона защиты предполагает, что преступление придумано для пиара киберполиции. Зато, как уверяет А.Зацерковский, его бизнес до сих пор парализован, несмотря на резонансность преступления с ним лично не проводятся никакие следственные действия, в результате чего у бизнесмена складывается впечатление, что ему не собираются возвращать изъятое имущество.

Украинские Национальные Новости

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