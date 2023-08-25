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В перечень лекарств, которые компенсирует государство, добавили противовирусный препарат и препарат при сердечной недостаточности - Минздрав

В перечень лекарств, которые компенсирует государство, добавили противовирусный препарат и препарат при сердечной недостаточности - Минздрав

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Решением правительства расширен перечень препаратов, которые входят в Национальный перечень основных лекарственных средств. Это означает, что теперь их можно будет получить бесплатно во время лечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

Согласно правительственному решению, расширили перечень лекарственных средств, которые входят в Национальный перечень основных лекарственных средств. В него добавили противовирусный препарат «Валганцикловир» и «Дапаглифлозин», который применяется для лечения сердечной недостаточности.

Были также внесены изменения в формы дозирования препаратов «Эверолимус» и «Омепразол».

Добавим

Национальный перечень основных лекарственных средств содержит перечень безопасных и эффективных лекарственных средств для лечения наиболее распространенных заболеваний в Украине. Это означает, что пациенты имеют право на доступ к этим лекарствам бесплатно во время лечения в медицинских учреждениях. Определение перечня лекарств, подлежащих компенсации в рамках государственных гарантий медицинского обслуживания населения, происходит Министерством здравоохранения.

На данный момент Нацперечень включает 411 лекарственных средств, в том числе 72 препарата инсулина, 9 комбинированных лекарственных средств и 23 медицинских изделия.

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