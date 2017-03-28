К летнему сезону-2017 в Киеве обустроят 11 пляжей

"К летнему оздоровительному сезону 2017 КП "Плесо" обустроит 11 официальных пляжей, а именно: "Детский" (Днепровский район), "Передмостная Слободка" (Днепровский район), "Золотой" (Днепровский район), "Венеция" (Днепровский район), "Молодежный" (Днепровский район), "Центральный" (Днепровский район), "Веселка" (Днепровский район), "Радуга" (Днепровский район), "Тельбин" (Днепровский район), "Черторый" (Деснянский район), "Вербный" (Оболонский район)," "Пуща-Водица" (Святошинский район)", - говорится в сообщении.

Также на предприятии сообщили, что в рамках подготовки к летнему оздоровительному сезону 2017 года КП "Плесо" выполняет следующие работы: подготовка систем водоснабжения питьевых фонтанчиков, подготовка медпунктов на каждом пляже, обустройство спасательных постов, обустройство общественных туалетов (туалетов) и мест для переодевания, проведения дератизационных и акерицидних мероприятий, ремонт пляжного инвентаря.

"В этом году обследование дна пляжей будет проводиться с помощью современного гидролокатора (эхолота), что повысит точность результатов. Водолазы предприятия будут выполнять погружения для удаления найденных травмоопасных предметов", - сообщили они.

Было отмечено, что в этом году будет окончательно внедрена ускоренная процедура мониторинга качества воды для купания.

"Технология "Colilert-18" позволит проводить анализ воды на присутствие кишечной палочки за 18 часов вместо традиционных 72 часов. Она уже не первый год используется в США и Европе. Теперь муниципальные службы смогут сообщать киевлянам об изменении санитарной обстановки и статусах пляжей гораздо быстрее. Это нововведение - серьезный шаг для соответствия требованиям европейской директивы 2006/7/EC о мониторинге вод для купания", - говорится в сообщении.

Напомним, фонтаны в Киеве заработают с 1 мая.