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До літнього сезону-2017 в Києві облаштують 11 пляжів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. До літнього оздоровчого сезону 2017 року у столиці облаштують 11 офіційних пляжів. Про це УНН повідомили у відповіді на інформаційний запит прес-служба КП “Плесо”.

“До літнього оздоровчого сезону 2017 КП “Плесо” облаштує 11 офіційних пляжів, а саме: "Дитячий" (Дніпровський район), “Передмостна Слобідка” (Дніпровський район), “Золотий” (Дніпровський район), “Венеція” (Дніпровський район), “Молодіжний” (Дніпровський район), “Центральний” (Дніпровський район), “Веселка” (Дніпровський район), “Райдуга” (Дніпровський район), “Тельбін” (Дніпровський район), “Чорторий” (Деснянський район), “Вербний” (Оболонський район), “Пуща-Водиця” (Святошинський район)”, — йдеться в повідомленні.

Також у підприємстві повідомили, що в рамках підготовки до літнього оздоровчого сезону 2017 КП “Плесо” виконує наступні роботи: підготовка систем водопостачання питних фонтанчиків, підготовка медпунктів на кожному пляжі, облаштування рятувальних постів, облаштування громадських вбиралень (туалетів) та місць для переодягання, проведення дератизаційних та акерицідних заходів, ремонт пляжного реманенту.

“Цього року обстеження дна пляжів буде проводитись за допомогою сучасного гідролокатора (ехолота), що підвищить точність результатів. Водолази підприємства виконуватимуть занурення для видалення знайдених травмонебезпечних предметів”, — повідомили вони.

Було зазначено, що цього року буде остаточно впроваджена прискорена процедура моніторингу якості води для купання.

"Технологія “Colilert-18” дозволить проводити аналіз води на присутність кишкової палички за 18 годин замість традиційних 72 годин. Вона вже не перший рік використовується в США і Європі. Тепер муніципальні служби зможуть повідомляти киянам про зміну санітарної обстановки і статусах пляжів набагато оперативніше. Це нововведення — серйозний крок для відповідності вимогам європейської директиви 2006/7/EC про моніторинг вод для купання", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, фонтани у Києві запрацюють з 1 травня.

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