К концу года Воздушные силы получат около 30 модернизированных боевых самолетов

"В этом году с предприятий концерна "Укроборонпром" после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30 самолетов - истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25", - сказал Дроздов.



Он отметил, что Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК сейчас работает над модернизацией самолета Су-24МР.



"Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще в течение длительного времени", - подчеркнул командующий ВСУ.



Напомним, в течение первого полугодия текущего года военными зафиксировано более 18 тыс. нарушений порядка использования воздушного пространства Украины.