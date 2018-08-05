К концу года Воздушные силы получат около 30 модернизированных боевых самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. До конца текущего года Воздушные силы Украины получат около 30 модернизированных истребителей и штурмовиков. Об этом со ссылкой на командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает УНН.
"В этом году с предприятий концерна "Укроборонпром" после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30 самолетов - истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25", - сказал Дроздов.
Он отметил, что Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК сейчас работает над модернизацией самолета Су-24МР.
"Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще в течение длительного времени", - подчеркнул командующий ВСУ.
Напомним, в течение первого полугодия текущего года военными зафиксировано более 18 тыс. нарушений порядка использования воздушного пространства Украины.