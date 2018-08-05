До кінця року Повітряні сили отримають близько 30 модернізованих бойових літаків

"Цього року з підприємств концерну "Укроборонпром" після ремонту і модернізації ми плануємо отримати до 30 літаків — винищувачі МіГ-29 та Су-27, штурмовики Су-25", - сказав Дроздов.



Він зазначив, що Одеський завод у співпраці з іншими підприємствами ОПК зараз працює над модернізацією літака Су-24МР.



"Ми розуміємо, що техніка в нас не нова, але впевнений, що завдяки модернізації ми можемо ефективно її використовувати ще протягом тривалого часу", - наголосив командувач ПСУ.



Нагадаємо, впродовж першого півріччя поточного року військовими зафіксовано понад 18 тис. порушень порядку використання повітряного простору України.