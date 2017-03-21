В бюджет Одессы поступили 30 млн от продажи бензина

По словам чиновницы, 8 февраля Кабмин одобрил новый порядок, согласно которому каждый местный бюджет будет получать свою долю от общего сбора налогов на нефтепродукты. В Одессе такая доля составила 0,029 общегосударственного налога или 30 тысяч гривен, уточнила она.

С.Бедрега добавила, что на следующей сессии в бюджет города планируется внести изменения с учетом новых поступлений.

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Напомним, как сообщал УНН, по словам генерального директора компании WOG С.Корецького, рынок поддержал решение ВРУ об отмене розничного налога на горючее путем включения его ставки в основной налога.

Также напомним, ранее представители легального рынка сообщили о том, что реализация инициативы объединения розничного и основного акцизов добавит центральному бюджету 6,5 млрд грн.