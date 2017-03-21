До бюджету Одеси надійшли 30 мільйонів від продажу бензину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На минулому тижні в бюджет Одеси прийшли перші надходження від податку за роздрібну реалізацію імпортованого та виробленого на території України палива. Про це в ході апаратної наради розповіла директор департаменту фінансів Одеської міської ради Світлана Бедрега, передає УНН.
За словами чиновниці , 8 лютого Кабмін схвалив новий порядок, згідно з яким кожен місцевий бюджет буде отримувати свою частку від загального збору податків на нафтопродукти. В Одесі така частка склала 0,029 від загальнодержавного податку або 30 мільйонів гривень, уточнила вона.
С.Бедрега додала, що наступної сесії до бюджету міста планується внести зміни з урахуванням нових надходжень.
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Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії WOG С.Корецького, ринок підтримав рішення ВРУ про скасування роздрібного податку на пальне шляхом включення його ставки до основного податку.
Також нагадаємо, раніше представники легального ринку нафтопродуктів повідомили про те, що реалізація ініціативи об’єднання роздрібного та основного акцизів додасть центральному бюджету 6,5 млрд грн.