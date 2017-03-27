В Балаклею уже вернулось 12 тысяч жителей

"Главе государства доложили оперативную информацию по ликвидации последствий пожара на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области. По состоянию на утро понедельника в город вернулись 12 тыс. местных жителей. Работы по разминированию территории продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня, 27 марта, завершится зачистка территории военной части в Балаклее.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.