До Балаклії вже повернулось 12 тисяч жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Станом на ранок понеділка до Балаклії, де сталася пожежа на складах боєприпасів, вже повернулось 12 тисяч жителів. Про це доповіли Президенту України Петру Порошенку, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Главі держави доповіли оперативну інформацію щодо ліквідації наслідків пожежі на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від міста Балаклія Харківської області. Станом на ранок понеділка в місто повернулись 12 тис. місцевих мешканців. Роботи по розмінуванню території продовжуються”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 27 березня, завершиться зачищення території військової частини в Балаклії.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.