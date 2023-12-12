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До 5 лет заключения: Совет ЕС предлагает сажать за решетку тех, кто помогает рф уклоняться от санкций

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 16:32  •  3546 просмотра

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ЕС разрабатывает законопроект, который предусматривает уголовную ответственность, включая лишение свободы на срок до 5 лет, за помощь в обходе санкций ЕС, с особым акцентом на агрессию России против Украины.

Совет Европейского Союза рассматривает возможность введения уголовной ответственности за помощь России в обходе санкций, включая заключение до 5 лет, сообщили в Совете ЕС, пишет УНН.

Детали

Испанское председательство в Совете и Европейский парламент завершили переговоры по закону ЕС, который вводит уголовные преступления и наказание за нарушение санкций ЕС. Эта директива гарантирует, что те, кто нарушает или обходит санкции ЕС, будут привлечены к ответственности. Особое значение это приобретает в контексте захватнической войны России против Украины

 - говорится в сообщении.

Страны-члены должны будут определять определенные действия как уголовные преступления, к которым относятся:

- помощь лицам, в отношении которых применяются ограничительные меры ЕС, в обходе запрета на поездки;

- торговля товарами, находящимися под санкциями, и проведение транзакций с государствами или организациями, попавшими под действие ограничительных мер ЕС;

- предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;

- сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами лицом, организацией или органом, на которые наложены санкции ЕС.

Пособничество и подстрекательство к этим преступлениям также будет наказываться как преступление. Торговля военными материалами будет представлять уголовное преступление не только в случае умышленного совершения, но и в случае грубой небрежности

- отметили в Совете ЕС.

Дополнение

Закон будет предусматривать уголовные наказания, в частности, "государства-члены должны обеспечить, чтобы преступления, определенные настоящей директивой, карались максимальным наказанием в виде от одного до пяти лет заключения, в зависимости от правонарушения".

Помимо заключения, тех, кто нарушил ограничительные меры ЕС, могут оштрафовать. Также европейские страны могут принимать законы, предусматривающие более суровые наказания.

Кроме того, компании также будут нести ответственность за нарушение закона, что будет предусматривать аннулирование разрешений и полномочий на осуществление хозяйственной деятельности.

Государства также должны активизировать свои усилия, чтобы обеспечить соблюдение санкций ЕС. С этой целью они будут обязаны предусмотреть срок исковой давности, то есть временной промежуток, в течение которого должен быть начат судебный процесс, что позволит обеспечить надлежащее правоприменение. Государства также должны принять меры для замораживания и конфискации доходов, полученных в результате нарушения санкций

- добавляют в Совете ЕС.

Напомним

Правительство Великобритании анонсировало новое ведомство, которое займется борьбой с обходом санкций против России - Бюро применения торговых санкций (OTSI).

Павел Башинский

Павел Башинский

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ЕС разрабатывает законопроект, который предусматривает уголовную ответственность, включая лишение свободы на срок до 5 лет, за помощь в обходе санкций ЕС, с особым акцентом на агрессию России против Украины.

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