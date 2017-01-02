Днепровская детская железная дорога начнет работу сегодня
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 2 января. УНН. На Новогодние и Рождественские праздники Днепровская магистраль подготовила праздничную программу для детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", пишет УНН-Центр.
В частности, Днепровская детская железная дорога с 2 по 15 января будет работать ежедневно с 10:00 до 16:00.
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На территории магистрали юных и взрослых пассажиров будут встречать нарядная елка, Дед Мороз и Снегурочка.