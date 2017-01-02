Дніпровська дитяча залізниця розпочне роботу сьогодні

Зокрема, Дніпровська дитяча залізниця з 2 по 15 січня працюватиме щоденно з 10.00 до 16.00.

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На території магістралі юних та дорослих пасажирів зустрічатимуть ошатна ялинка, Дід Мороз та Снігуронька.