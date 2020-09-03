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"Днепр" нанес поражение "Донбасса" в первой полуфинальной игре УХЛ

Киев • УНН

 • 12098 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Дружковке состоялся первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" принимал херсонский "Днепр", передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.

"Днепр" нанес поражение "Донбасса" в первой полуфинальной игре УХЛ

Несмотря на то, что инициатива на первых минутах встречи была за дончанами, счет в матче открыл “Днепр”. На 12-й минуте Денис Макаров выбрасывал шайбу в сторону ворот, чтобы избежать опрокидывания, однако игровой снаряд пролетел между щитков голкипера “Донбасса” Алексея Трифонова. Уже через две минуты хозяева выровняли цифру на табло усилиями Виктора Туркина.

Во втором периоде еще дважды отличился защитник “щук” Денис Макаров, оба раза реализовав большинство “Днепра”.
За 30 секунд до конца основного времени Сергей Ветер выпустил шестого полевого игрока, после чего дончане смогли отквитать одну шайбу — Евгений Монс отправил шайбу над плечом Александра Хомутова.

Однако игроки “Днепра” не позволили хозяевам устроить “штурм” на последних секундах встречи и довели матч до победы — 3:2.

Примечательно, что в параллельной полуфинальной серии “Кременчуг” впереди против “Белого Барса” — 2:0.

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