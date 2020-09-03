"Дніпро" завдав поразки "Донбасу" у першій півфінальній грі УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Дружківці відбувся перший матч півфінальної серії плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Донбас" приймав херсонський "Дніпро", передає УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Незважаючи на те, що ініціатива на перших хвилинах зустрічі була за донеччанами, рахунок в матчі відкрив “Дніпро”. На 12-й хвилині Денис Макаров викидав шайбу в сторону воріт, щоб уникнути перекидання, проте ігровий снаряд пролетів між щитків голкіпера “Донбасу” Олексія Трифонова. Вже через дві хвилини господарі вирівняли цифру на табло зусиллями Віктора Туркіна.
У другому періоді ще двічі відзначився захисник “щук” Денис Макаров, обидва рази реалізувавши більшість “Дніпра”.
За 30 секунд до кінця основного часу Сергій Вітер випустив шостого польового гравця, після чого донеччани змогли відквитати одну шайбу — Євген Монс відправив шайбу над плечем Олександра Хомутова.
Однак гравці “Дніпра” не дозволили господарям влаштувати “штурм” на останніх секундах зустрічі і довели матч до перемоги — 3:2.
Примітно, що у паралельній півфінальній серії “Кременчук” попереду проти “Білого Барса” — 2:0.