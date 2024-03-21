Днепропетровщина: россияне трижды атаковали Никополь с бпла, жертв нет

Российские захватчики трижды атаковали Никополь беспилотниками. Обошлось без человеческих жертв. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Три атаки на Никополь за день. ... Прошло. От вражеского террора сегодня никто не пострадал. - написал Лысак.

Детали

Отмечается, что один дрон-камикадзе попал по городу утром. Еще два беспилотника российская армия направляла на Никополь вечером.

На остальной территории Днепропетровщины день прошел спокойно.

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Напомним

Накануне в результате российских обстрелов Никопольского района был ранен человек, повреждены дома, автомобили, линии электропередач и газопровод.