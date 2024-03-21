На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  96625 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  112569 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  107761 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  134169 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  128216 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141765 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145354 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133527 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128407 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125552 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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20 марта 2024, 17:18  •  152856 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  283272 просмотра

На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто

Российская ракетная атака на Киевскую область привела к травмированию 4 человек, повреждению 69 частных домов и уничтожению имущества, включая транспортные средства, здания и инфраструктуру.

Общество •   •  10630 просмотра
На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто

Российские ополченцы сорвали президентские выборы путина в Белгородской и Курской областях - заявлениие РДК

Российские ополченцы провели ограниченную военную операцию в Белгородской и Курской областях россии, сорвав президентские выборы и заявив, что Путин теряет контроль над ситуацией.

Война •   •  9427 просмотра
Российские ополченцы сорвали президентские выборы путина в Белгородской и Курской областях - заявлениие РДК

В минобороны рф включили в ежедневные сводки "белгородское направление" - СМИ

министерство обороны россии в своих ежедневных сводках о войне с Украиной сообщает о новом "белгородском направлении", указывая на боевые действия в белгородской области россии вблизи украинской границы.

Война •   •  8319 просмотра
В минобороны рф включили в ежедневные сводки "белгородское направление" - СМИ

Суд отказал матери Навального в иске к колонии о ненадлежащей медицинской помощи

Суд отклонил иск матери Алексея Навального к колонии за ненадлежащую медицинскую помощь, оказанную ее сыну перед смертью.

Новости Мира •   •  9456 просмотра
Суд отказал матери Навального в иске к колонии о ненадлежащей медицинской помощи

На Запорожье россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали из оккупации - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне захватывают жилье украинцев, объявляя его "бесхозным" и "национализируя" через "государственную жилищную инспекцию", которая нацелена на пустые квартиры или те, чьи владельцы выехали из региона.

Общество •   •  11269 просмотра
На Запорожье россияне присваивают жилье украинцев, которые выехали из оккупации - Центр нацсопротивления

В здание посольства Израиля в Гааге бросили горящий предмет

В посольство Израиля в Гааге в Нидерландах, бросили горящий предмет, в результате чего полиция задержала одного подозреваемого. О пострадавших не сообщается.

Новости Мира •   •  9812 просмотра
В здание посольства Израиля в Гааге бросили горящий предмет

В Запорожье разоблачили коррупционную схему: чиновники МСЭК выдавали уклонистам фальшивые справки об инвалидности за $3,5 тысячи

В Запорожье полиция разоблачила коррупционную схему по выдаче фиктивных справок об инвалидности военнообязанным на сумму 3500 долларов США, изъяв во время обысков более 1 миллиона долларов США, 103 тысячи евро, 3,2 миллиона гривен и 2 кг наркотиков.

Криминал и ЧП •   •  10689 просмотра
В Запорожье разоблачили коррупционную схему: чиновники МСЭК выдавали уклонистам фальшивые справки об инвалидности за $3,5 тысячи

Под Киевом водитель BMW наехала на 11-летнего мальчика

В Броварах Киевской области 42-летний водитель BMW сбила 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу с друзьями. Ребенка доставили в больницу.

Криминал и ЧП •   •  11603 просмотра
Под Киевом водитель BMW наехала на 11-летнего мальчика

россияне обстреляли Херсонскую область: погибли два человека - ОВА

В Херсонской области в результате российских обстрелов и атак беспилотников погибла 70-летняя женщина и 33-летний мужчина.

Общество •   •  13289 просмотра
россияне обстреляли Херсонскую область: погибли два человека - ОВА

Предотвратить шатдаун: в США обнародован двухпартийный документ о финансировании на сумму 1,1 млн дол

Конгресс США обнародовал двухпартийный пакет расходов на сумму 1,1 триллиона долларов для финансирования обороны, внутренней безопасности и других программ, чтобы предотвратить частичное закрытие правительства.

Новости Мира •   •  10292 просмотра
Предотвратить шатдаун: в США обнародован двухпартийный документ о финансировании на сумму 1,1 млн дол