На Киевщине ликвидируют последствия ракетной атаки: 4 раненых, повреждены частные дома и авто

На Киевщине продолжаются работы по ликвидации последствий ракетной атаки. Уже известно о 4 пострадавших и повреждениях 69 частных домов. Об этом заявил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что один из пострадавших лиц - женщина 1974 года рождения была госпитализирована в офтальмологическое отделение с ранением глаза, множественными ссадинами лица, травмами рук.

Женщину оперативно прооперировали. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, средне тяжелое. Другим пострадавшим также была оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации три человека отказались - резюмировал Кравченко.

Кроме того, сейчас увеличилось количество поврежденных объектов. По состоянию на 18:00 - это 69 частных домов. На большинстве объектов частично выбиты окна, посечены двери, повреждены крыши и стены.

Есть также почти полностью разрушенные дома. Также поврежден ряд квартир в 5 многоэтажках области.

12 человек пострадали в результате ракетного удара рф по Киеву - КГВА

Отмечается, что из-за падения обломков также повреждены фасады, окна, ограждения 2 лицеев области. Сейчас занятия в этих учебных заведениях будут проводиться онлайн.

Также Кравченко рассказал, что обломками повреждено 14 транспортных средств, 11 нежилых объектов - медицинская лаборатория, заборы, гаражи, хозяйственные помещения.

Дополнение

В ведомстве добавляют, что областная администрация, районы и громады оказывают всю необходимую помощь людям для оперативного восстановления поврежденных объектов.

Оперативные группы продолжают собирать информацию. Все факты военных преступлений фиксируются правоохранительными органами - подытожил глава Киевской ОВА.

Напомним

В результате массированных вражеских обстрелов в Киевской области обесточены 1700 потребителейв. В то же время в Минэнерго заявили, что ситуация с электроснабжением контролируемая, в резерве достаточно генерирующих мощностей.