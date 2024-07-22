Днем, 22 июля, войска рф нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате атаки повреждены гражданские объекты, но пострадавших - нет. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Под прицелом россиян снова оказались гражданские объекты. В результате удара частично разрушен фасад административного здания частного предприятия, складские помещения, повреждены гражданские автомобили - рассказал председатель Одесской ОВА.

По его словам, пострадавших в результате инцидента - нет.