Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Гражданин россии Михаил Ипатов активно открывает ІТ-школы за рубежом. За время полномасштабного вторжения россии в Украину появилось три новых в Польше, Чехии и Швейцарии. Их названия созвучны с крупнейшей в россии школой программирования "Алгоритмика" и могут использоваться российскими властями для усовершенствования технологий, используемых в оружии против Украины, пишет УНН.

Гражданин россии Михаил Ипатов после широкомасштабного вторжения открыл три новых школы программирования Algorithmics в Европе, в частности, в Польше, Чехии и Швейцарии. Все они фактически являются филиалами крупнейшей российской ІТ-школы "Алгоритмика".

Российская "Алгоритмика", как и сам Ипатов, по данным СМИ, тесно связана с одним из ближайших друзей президента россии владимиром путиным – миллиардером Владимиром Потаниным. За свою дружбу с российским диктатором Потанин попал под санкции как в Украине, так и за рубежом.

Миллиардер инвестировал в "Алгоритмику" 10 миллионов долларов, что дало ей возможность разветвлять сетку за границей. Однако ни для кого не секрет, что из-за санкционных ограничений россияне не могут открыто работать, в частности, в европейских странах. Им приходится менять названия и искать пути в обход санкционных ограничений. Не исключено, что из-за этого филиалы российской школы получили название Algorithmics и были зарегистрированы Ипатовым, который длительное время проживает в Женеве и, вероятно, уже получил статус резидента, как новые иностранные компании. Хотя над дизайном основатели не стали заморачиваться и используют один и тот же во всех школах – аналогичный российскому.

Российская агрессия против Украины продемонстрировала, что войны в этом столетии вышли на новый уровень – технологический. На фронте боевые действия ведутся в том числе с применением беспилотников. И Украина, и россия постоянно работают над их усовершенствованием, а потому, по словам экспертов, уже используются технологии самонаведения на цель и изменения частот в fpv-дронах, которые также пытаются улучшить.

Эксперты не исключают, что в погоне за технологиями, а также людьми, которые их создают, российские власти используют все возможности, в том числе и компании, работающие за рубежом.

"На самом деле это вопрос не только fpv-дронов или искусственного интеллекта. Знаем, что россия сейчас использует различные направления – это получение оборудования из разных стран, включая Китай, получение элементной базы в обход санкций и использование различных ученых, прежде всего в россии, для усовершенствования тех или иных образцов. Потому что сейчас основные финансовые затраты россии направлены как раз на оборонный сектор, где происходит динамика роста. Использование за рубежом научных школ для решения тех или иных технологических или технических задач – думаю, что россия может к этому прибегать и может даже и прибегает", - отметил военный эксперт Сергей Згурец в комментарии УНН.

В ситуации с "Алгоритмикой" немалую роль играет и связь с Потаниным, который в россии имеет значительное влияние. Вероятно, что руками Ипатова доверенный человек путина решает проблемы с получением технологий для усовершенствования российского оружия, которое затем используется против украинцев.

Военный эксперт Сергей Згурец считает, что необходимо принимать все возможные меры для того, чтобы сделать невозможной работу рф, в том числе через компании, работающие за рубежом.

"Если вам известно название какой-то компании, работающей за рубежом, это означает, что она известна и спецслужбам стран Европы, и, я думаю, что любое такое упоминание говорит о том, что должны приниматься меры, которые делают невозможным работу на рф, что в целом может быть трансформировано или через режим санкции или через конкретные дела против тех или иных людей, которые приобщены к работе через рф", - отметил Згурец.

Однако не fpv единственными. Как оказалось, Ипатов работает в одном из стратегических секторов Украины. Россиянин имеет компанию, которая ведет дела на зерновом терминале "Олимпекс", который во время войны играет стратегическое значение для экономики, ведь является одним из важных звеньев работы зернового коридора, а значит, и наполнения украинского бюджета.

Итак, чтобы скрыть следы своего влияния, Ипатов с помощью одноименной швейцарской компании создал в Украине компанию "Омега Терминал-Украина". Она обеспечивает ему постоянный доступ к данным работы "Олимпекса".

Здесь стоит отметить, что, вероятно, помогли ему в этом одесские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко, управлявшие зерновым терминалом. Ведь Ипатов находился в постоянном контакте с уже бывшим финансовым директором агрохолдинга GNT Group Душаном Деничем, что в том числе подтверждается швейцарскими реестрами. Кроме того, Ипатов руководит швейцарской компанией Грозы и Науменко – GNT Europe SA , что также может свидетельствовать о тесной его связи с одесскими бизнесменами.

Не исключено, что именно Ипатов способствовал тесному сотрудничеству Грозы и Науменко с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным и рядом компаний, попавших под экономические ограничения из-за сотрудничества с рф.

Почему россияне, приближенные к близкому окружению путина продолжают беспрепятственно работать в Украине, еще и в стратегических отраслях – вопрос открытый…