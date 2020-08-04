Для участия ОПЗ в международных тендерах нужен долгосрочный давальческий контракт - Владимир Колот
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Чтобы получить возможность прямого участия в международных тендерах, АО "Одесский припортовый завод" должен заключить долгосрочный контракт давальческих поставок сырья. Сегодня продукция ОПЗ продается крупным международным трейдерам. Об этом заявил Владимир Колот, партнер компании "Агро Газ Трейдинг", в совместном интервью с Александром Горбуненко, управляющим партнером "Агро Газ Трейдинг", для ExPro, передает УНН.
"Удобрения в мире не является биржевым товаром, нет каких-то конкретных котировок, биржевых механизмов. Те нетоварные, которые существуют, занимают незначительную часть. Там условно до 4-5 игроков, которые между собой торгуют на производных инструментах. Но как такого индикатора, который можно было бы использовать для хеджирования контрактов, нет. То есть это классический спотовый рынок. Индия вышла с тендером, получила заявки - цена определилась. И все, все ждут этого момента и начинают, в зависимости от цены, или длинную позицию занимать, или короткую", - описал Колот принцип работы мирового рынка удобрений - главного продукта ОПЗ.
ОПЗ работает по давальческому контракту, получая плату за переработку природного газа от компании АГТ. Так, за год на предприятии было переработано 656 млн кубометров давальческого газа.
Как отметил Колот, АГТ продает готовую продукцию завода ключевым мировым трейдерам. В итоге большая часть продукции попадает в Индию, импортирующую до 6 млн тонн в год, при объеме глобального рынка удобрений в 40-50 млн тонн.
"Для того, чтобы на них выходить, нужно иметь долгосрочный контракт. Соответственно, мы хотим долгосрочный контракт", - ответил Колот на вопрос о том, собирается ли АГТ участвовать в международных тендерах.
ОПЗ возобновил производственный процесс в августе 2019 года после полуторагодичного простоя. За 12 месяцев работы завод произвел более 796 тыс. тонн карбамида и свыше 90 тыс. тонн аммиака.