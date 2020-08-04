Для участия ОПЗ в международных тендерах нужен долгосрочный давальческий контракт - Владимир Колот

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 9322 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99747 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104835 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130963 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109781 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129951 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101836 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102531 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104368 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Для участия ОПЗ в международных тендерах нужен долгосрочный давальческий контракт - Владимир Колот

Для участия ОПЗ в международных тендерах нужен долгосрочный давальческий контракт - Владимир Колот

Киев  •  УНН

 • 17277 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Чтобы получить возможность прямого участия в международных тендерах, АО "Одесский припортовый завод" должен заключить долгосрочный контракт давальческих поставок сырья. Сегодня продукция ОПЗ продается крупным международным трейдерам. Об этом заявил Владимир Колот, партнер компании "Агро Газ Трейдинг", в совместном интервью с Александром Горбуненко, управляющим партнером "Агро Газ Трейдинг", для ExPro, передает УНН.

"Удобрения в мире не является биржевым товаром, нет каких-то конкретных котировок, биржевых механизмов. Те нетоварные, которые существуют, занимают незначительную часть. Там условно до 4-5 игроков, которые между собой торгуют на производных инструментах. Но как такого индикатора, который можно было бы использовать для хеджирования контрактов, нет. То есть это классический спотовый рынок. Индия вышла с тендером, получила заявки - цена определилась. И все, все ждут этого момента и начинают, в зависимости от цены, или длинную позицию занимать, или короткую", - описал Колот принцип работы мирового рынка удобрений - главного продукта ОПЗ.

ОПЗ работает по давальческому контракту, получая плату за переработку природного газа от компании АГТ. Так, за год на предприятии было переработано 656 млн кубометров давальческого газа.

Как отметил Колот, АГТ продает готовую продукцию завода ключевым мировым трейдерам. В итоге большая часть продукции попадает в Индию, импортирующую до 6 млн тонн в год, при объеме глобального рынка удобрений в 40-50 млн тонн.

"Для того, чтобы на них выходить, нужно иметь долгосрочный контракт. Соответственно, мы хотим долгосрочный контракт", - ответил Колот на вопрос о том, собирается ли АГТ участвовать в международных тендерах.

ОПЗ возобновил производственный процесс в августе 2019 года после полуторагодичного простоя. За 12 месяцев работы завод произвел более 796 тыс. тонн карбамида и свыше 90 тыс. тонн аммиака.

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