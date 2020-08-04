Для участі ОПЗ у міжнародних тендерах потрібен довгостроковий давальницький контракт - Володимир Колот

"Добрива у світі не є біржовим товаром, немає якихось конкретних котирувань, біржових механізмів. Ті нетоварні, які існують, займають незначну частину. Там умовно до 4-5 гравців, які між собою торгують на похідні інструменти. Але як такого індикатора, який можна було б використовувати для хеджування контрактів, немає. Тобто це класичний спотовий ринок. Індія вийшла з тендером, отримала заявки - ціна визначилася. І всі, всі чекають цього моменту і починають, в залежності від ціни, або довгу позицію займати, або коротку", - описав Колот принцип роботи світового ринку добрив - головного продукту ОПЗ.

ОПЗ працює за давальницьким контрактом, отримуючи плату за переробку природного газу від компанії АГТ. Так, за рік на підприємстві було перероблено 656 млн кубометрів давальницького газу.

Як зазначив Колот, АГТ продає готову продукцію заводу ключовим світовим трейдерам. В результаті велика частина продукції потрапляє до Індії, яка імпортує до 6 млн тонн на рік, при обсязі глобального ринку добрив у 40-50 млн тонн.

"Для того, щоб на них виходити, потрібно мати довгостроковий контракт. Відповідно, ми хочемо довгостроковий контракт", - відповів Колот на питання про те, чи збирається АГТ брати участь у міжнародних тендерах.

ОПЗ відновив виробничий процес у серпні 2019 року після півторарічного простою. За 12 місяців роботи завод виробив понад 796 тис. тонн карбаміду і понад 90 тис. тонн аміаку.