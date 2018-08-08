Для сопровождения российских кораблей в Ла-Манш направили британский эсминец

Так, сегодня в ВМС Великобритании сообщили, что корабль HMS Diamond вышел из Дувра на сопровождение российского противолодочного корабля "Североморск" и крейсера "Маршал Устинов".



"Это обычное дело для королевских ВМС и уже второй случай за лето, когда наш экипаж выполняет такую ​​сопроводительную миссию", - рассказал командир экипажа Бен Кот.



В январе британский фрегат Westminster был направлен для наблюдения за двумя российскими судами, которые оказались вблизи территориальных вод Великобритании. Предполагалось, что корабли "Сообразительный" и "Бойкий" вместе с вспомогательными судами "Парадокс" и "Кола" возвращались с миссии на Ближнем Востоке.



На Рождество британский корабль был отправлен на сопровождение российского судна "Адмирал Горшков", когда тот проходил вблизи британских территориальных вод.



Как сообщал УНН, в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявили, что Российская Федерация обостряет ситуацию в Черном и Азовском морях.



