Для сопровождения российских кораблей в Ла-Манш направили британский эсминец
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Во вторник в пролив Ла-Манш был отправлен британский эсминец для сопровождения российских военных судов. Это уже второй подобный случай в этом году, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Так, сегодня в ВМС Великобритании сообщили, что корабль HMS Diamond вышел из Дувра на сопровождение российского противолодочного корабля "Североморск" и крейсера "Маршал Устинов".
"Это обычное дело для королевских ВМС и уже второй случай за лето, когда наш экипаж выполняет такую сопроводительную миссию", - рассказал командир экипажа Бен Кот.
В январе британский фрегат Westminster был направлен для наблюдения за двумя российскими судами, которые оказались вблизи территориальных вод Великобритании. Предполагалось, что корабли "Сообразительный" и "Бойкий" вместе с вспомогательными судами "Парадокс" и "Кола" возвращались с миссии на Ближнем Востоке.
На Рождество британский корабль был отправлен на сопровождение российского судна "Адмирал Горшков", когда тот проходил вблизи британских территориальных вод.
Как сообщал УНН, в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявили, что Российская Федерация обостряет ситуацию в Черном и Азовском морях.