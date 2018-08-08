Для супроводу російських кораблів у Ла-Манш спрямували британський есмінець

Так, сьогодні у ВМС Великобританії повідомили, що корабель HMS Diamond вийшов з Дувра на супровід російського протичовнового корабля "Сєвєроморськ" і крейсера "Маршал Устінов".



"Це звична справа для королівських ВМС і вже другий випадок за літо, коли наш екіпаж виконує таку супровідну місію", - розповів командир екіпажу Бен Кіт.



У січні британський фрегат Westminster був направлений для спостереження за двома російськими судами, які опинилися поблизу територіальних вод Великобританії. Передбачалося, що кораблі "Кмітливий" і "Жвавий" разом з допоміжними судами "Парадокс" і "Кола" поверталися з місії на Близькому Сході.



На Різдво британський корабель був відправлений на супровід російського судна "Адмірал Горшков", коли той проходив поблизу британських територіальних вод.



Як повідомляв УНН, у прес-службі Військово-морських сил Збройних сил України заявили, що Російська Федерація загострює ситуацію у Чорному та Азовському морях.



