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Для супроводу російських кораблів у Ла-Манш спрямували британський есмінець

Для супроводу російських кораблів у Ла-Манш спрямували британський есмінець

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У вівторок до протоки Ла-Манш був відправлений британський есмінець для супроводу російських військових судів. Це вже другий подібний випадок в цьому році, передає УНН з посиланням на "Голос Америки".

Так, сьогодні у ВМС Великобританії повідомили, що корабель HMS Diamond вийшов з Дувра на супровід російського протичовнового корабля "Сєвєроморськ" і крейсера "Маршал Устінов".

"Це звична справа для королівських ВМС і вже другий випадок за літо, коли наш екіпаж виконує таку супровідну місію", - розповів командир екіпажу Бен Кіт.

У січні британський фрегат Westminster був направлений для спостереження за двома російськими судами, які опинилися поблизу територіальних вод Великобританії. Передбачалося, що кораблі "Кмітливий" і "Жвавий" разом з допоміжними судами "Парадокс" і "Кола" поверталися з місії на Близькому Сході.

На Різдво британський корабель був відправлений на супровід російського судна "Адмірал Горшков", коли той проходив поблизу британських територіальних вод.

Як повідомляв УНН, у прес-службі Військово-морських сил Збройних сил України заявили, що Російська Федерація загострює ситуацію у Чорному та Азовському морях.

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