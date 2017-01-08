Для расчистки дорог в Украине привлечено более 2,5 тыс. единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 2505 единиц техники и 3502 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 2505 единиц техники и 3502 человек, из которых от ГСЧС Украины - 105 единиц техники и 405 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения ГСЧС Украины освободили из снежных заносов 1230 автомобилей (по 8 января - 260 автомобилей), в которых находилось 2984 человека (за 8 января - 744 человека).
"Обращений людей, которые получили обморожения во время пребывания в пробках, не зафиксировано. На дорогах государственного, регионального значения пробок также не зафиксировано ", - отметили в ведомстве.