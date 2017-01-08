Для розчищення доріг в Україні залучено більше 2,5 тис. одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Для забезпечення проїзду та розчищення автодоріг на території України залучено 2505 одиниць техніки та 3502 осіб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Для забезпечення проїзду та розчищення автодоріг на території України залучено 2505 одиниць техніки та 3502 чоловік, з яких від ДСНС України — 105 одиниць техніки та 405 чоловік особового складу”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підрозділи ДСНС України вивільнили із снігових заметів 1230 автомобілів (за 8 січня — 260 автомобілів), в яких перебувало 2984 особи (за 8 січня — 744 особи).
“Звернень людей, які отримали обмороження під час перебування у заторах, не зафіксовано. На дорогах державного, регіонального значення заторів також не зафіксовано”, — зазначили у відомстві.