Для реальной безопасности в мире мы должны оттеснить Россию на ее территорию - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Fox News. Глава государства говорил о том, как достичь безопасности в мире не на словах, а на действиях. И объяснил, почему конгрессмены США могут рассчитывать на прозрачность использования предоставленной ими поддержки. Часть интервью опубликовала пресс-служба главы государства, его цитирует УНН.

Если нам нужна настоящая безопасность, если мы действительно хотим, чтобы она была сильной, на много дней и лет - на десятки лет, чтобы безопасность существовала в будущем нашего региона, мы должны оттеснить Россию на ее территорию. - сказал Зеленский в интервью.

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Президент Украины также заверил, что республиканцам из Конгресса нет повода переживать по поводу оказанной помощи. Он подчеркнул, что украинцы нуждаются не в деньгах, а в оружии. И все закупки вооружения для Украины осуществляют максимально прозрачно.

Прозрачность. У них (конгрессменов - ред.) есть это все. Они видят все, каждый доллар, который заходит в Украину. Они знают или это военная помощь, или это прямое финансирование каких-то наших промышленностей. Видно все. - подчеркнул Президент.

Зеленский также отметил, что помогая Украине, США также получает выгоду, ведь украинцы охотно делятся с американскими партнерами всеми приобретенными технологиями.

И когда мы делимся этими технологиями с Соединенными Штатами. Это не только о том, чтобы отдать что-то, это о том, чтобы получить многое в ответ. Поэтому будьте спокойны и будьте уверены: все пойдет на поле боя, поддерживая не только армию Украины, но и защищая демократию в мире. - подчеркнул Зеленский.

Зеленский неоднократно во время интервью благодарил США и Президента Байдена лично, за оказанную Украине поддержку. Он в очередной раз подчеркнул, что наши военные нуждаются в скорейшем получении необходимого оружия, и напомнил о необходимости закрыть наше небо, что могли бы обеспечить союзники Украины.