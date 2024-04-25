Для реальной безопасности в мире мы должны оттеснить Россию на ее территорию - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  121526 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  141007 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  147849 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  135198 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  119271 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104939 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102544 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137542 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157972 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154434 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Для реальной безопасности в мире мы должны оттеснить Россию на ее территорию - Зеленский

Президент Зеленский заверил, что вся американская помощь Украине используется прозрачно, каждый доллар отчитывается, и подчеркнул необходимость оттеснить Россию на ее территорию для достижения реальной безопасности.

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Для реальной безопасности в мире мы должны оттеснить Россию на ее территорию - Зеленский

В рф неизвестный бросил коктейль Молотова в офис "единой россии" - СМИ

В российском городе Сергиев Посад неизвестный пытался поджечь офис партии "единая россия" коктейлем Молотова, повредив фасад и вывеску с графиком работы.

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В рф неизвестный бросил коктейль Молотова в офис "единой россии" - СМИ

Волошин: ситуация на Востоке сложная, но контролируемая Силами Обороны

Ситуация на востоке Украины остается напряженной, но контролируемой Силами обороны, самыми горячими районами остаются Бахмут, Авдеевка и Новопавловский, где россияне штурмуют украинские позиции.

Война •   •  1633 просмотра
Волошин: ситуация на Востоке сложная, но контролируемая Силами Обороны

Зеленский провел Ставку: говорили о защите, фронте и изготовлении оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсудил вопросы обороны, защиты жизненно важных объектов, ситуацию на фронте, усиление производителей оружия и заключение новых контрактов на производство оружия в Украине с иностранными партнерами.

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Зеленский провел Ставку: говорили о защите, фронте и изготовлении оружия

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россия похитила или уничтожила более миллиона украинских музейных предметов, что составляет огромный вред культурному наследию Украины и является свидетельством геноцида против украинского народа.

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россия украла и разрушила более миллиона музейных объектов Украины

Взрывы раздаются в Херсоне: оккупанты атакуют город

В Херсоне раздавались взрывы, когда российские войска атаковали с оккупированного левого берега, что побудило жителей города искать укрытие.

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Взрывы раздаются в Херсоне: оккупанты атакуют город

Байден подписал закон о потенциальном запрете TikTok в США. Его кампания все равно планирует остаться в приложении

Байден подписал закон, который мог бы запретить TikTok в США, в то время как его кампания использовала платформу и работала с инфлюэнсерами.

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Байден подписал закон о потенциальном запрете TikTok в США. Его кампания все равно планирует остаться в приложении

В пригороде Херсона спасатели попали под повторный обстрел россиян

Враг атаковал пригород Херсона, подожгли жилой дом и нанеся ущерб спасателям ударами беспилотников.

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Кулеба: отчет ОБСЕ подтверждает систематические военные преступления рф в отношении задержанных украинских гражданских

Отчет Московского механизма ОБСЕ свидетельствует о систематической и масштабной кампании произвольного задержания россией украинских гражданских лиц, что является военными преступлениями, преступлениями против человечности и нарушениями международного права, и поможет определить конкретных россиян, которые должны быть привлечены к ответственности.

Война •   •  6020 просмотра
Кулеба: отчет ОБСЕ подтверждает систематические военные преступления рф в отношении задержанных украинских гражданских

Удар рф по Балаклее: количество пострадавших возросло до семи

Семь человек пострадали в результате российского удара по Балаклее в Харьковской области, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  5695 просмотра
Удар рф по Балаклее: количество пострадавших возросло до семи