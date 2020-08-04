Диетолог дала советы, как не поправиться во время отпуска

"Рекомендации должны быть базовыми, но с поправкой на то, что это все-таки отпуск. В отпуске, конечно, хочется отдохнуть. Больше калорий потребляют в отпуске - по статистике, приблизительно +25-50% от калорийности рациона. Потому что на отдыхе соблюдены практически все приемы пищи, а то и больше, чем на работе. Если мы привыкаем к рабочему графику, и у нас завтрак, перекус и ужин, грубо говоря, то здесь это может быть 3-4-5 приемов пищи в день, особенно, если это застолья с родственниками или друзьями, веселыми компаниями", - отметила Кириленко.

Все это, по ее словам, прибавляет калорийности рациону питания.

"Поэтому, есть такие хитрости, которые я часто рекомендую отдыхающим длительно в центрах отдыха, all-inclusive-ах и вообще отдыхающим большими компаниями, особенно с детьми.

Первое. Начинать утро с воды и физической активности. Выпили воду - и зарядка. Это может быть аэробная нагрузка, стрейчинг или приятные водные процедуры. Если море рядом - можно сбегать перед завтраком на море. Стоит активизировать свой метаболизм с утра. Плотно позавтракать. То есть так, чтобы не хотелось вам кушать до 16-17:00", - рекомендовала диетолог.

По ее словам, можно на завтрак съесть и десерт, и значительное количество пищи. Особенно, если это еда в компании, с семьей, с друзьями.

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"Лучше, пусть это будет завтрак, чем затяжной ужин с большим количеством алкоголя, танцами и до утра плясками. Завтрак должен быть где-то 50% от калорийности рациона. Это может быть омлет с овощами, это может быть козий сыр, может быть йогурт с фруктами, сыр, ветчина определенная, не копчености, а натуральная. Это может быть мясо или творог. Или кофе, или чай - в зависимости от того, кто что любит. То есть, на завтрак можно съесть то, что вы хотите. Потом максимальная активность на пляже, на море и на отдыхе. Максимальная активность - вы должны заряжаться энергией", - сказала Кириленко.

Она рекомендует построить график дня в отпуске так: с утра купание, отдых до 13-14:00, потом, когда солнце спало, в более мягкий период, опять выйти на море к 16:00 и там заниматься волейболом, футболом и другими видами спорта.

"Не сидеть, не лежать. Достаточное количество воды с собой взять. Где-то 40 мл на килограмм массы тела. Это если нет противопоказаний. Если нет противопоказаний - активные игры под прямыми солнечными лучами - пожалуйста.

Если просто полежать с журнальчиком - не на прямых солнечных лучах, а где-то в тенечке - вы будете все равно получать отраженный ультрафиолет. Вы загорать все равно будете. Как в тени, так и на солнце - одинаково", - отметила врач.

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Активность должна длиться до 18-19:00, но ужин должен быть не позже, чем в 19:00, продолжила Кириленко.

"Во время этой активности могут быть фруктовые или овощные перекусы. Например, это может быть смузи зеленое: сельдерей, базилик, огурец - очень хорошо утоляет жажду. Или арбуз, мята, базилик. Или клубника, базилик, малина. То есть, вот такого плана - чтобы были ягоды и были овощи.

Большое количество лимонадов нужно пить в это время. То есть, вода с мятой, с лимоном, с лаймом. Или, например, мелисса, чабрец, шалфей. Ну, что нравится. Все это в минеральную воду бросается. Очень сейчас популярно ягоды бузины бросать в минеральную воду. Они дают определенные биологически активные вещества", - советует диетолог.

Пить такие лимонады можно в большом количестве, но обязательно без сахара, добавила она.

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"Сладкая минеральная вода противопоказана в жару. Точно так же, как и крепкие алкогольные напитки. То есть, если это будет вино - то лучше разбавлять его напополам водой", - объяснила Кириленко.

Так, диетолог не рекомендует употреблять алкогольные напитки, ведь они повышают калорийность рациона и пьются, как правило, не размеренно и чрезмерно. И уж тем более, не стоит употреблять их под прямыми солнечными лучами. По ее словам, чаще всего солнечные удары случаются при употреблении алкоголя и при курении кальяна, что сейчас модно.

"Потому что на солнце сосуды имеют свойство резко расширяться, а под действием этих средств - алкоголя и табака, особенно кальянного табака, - сосуды расширяются быстрее и начинается такой коллапс. То есть, потеря сознания. На солнце это происходит гораздо быстрее, чем в прохладное время суток. Поэтому, это противопоказано. На самом деле, чревато различными последствиями - инфарктами, инсультами, сгущением крови, тромбозами и так далее", - предупредила Кириленко.

Диетолог подчеркнула: в жару нужно пить большое количество воды, лимонадов, отваров из сухофруктов и фиточаев. Жидкость нужна не только потому, что человек пребывает на солнце, а и для избежания обезвоживания от купания. По ее словам, в соленой воде очень легко получить обезвоживание, поэтому нужно много пить.

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"Соленая вода ведет к уменьшению ОЦК - объема циркулирующей крови в организме - особенно, у детей. Каждые полчаса нужно поить ребенка - полстаканчика воды, лимонада, отвара из трав или сухофруктов давать. Не забывать об этом", - отметила Кириленко.

Ужин должен быть легким, рекомендует диетолог.

"К вечеру это может быть легкий ужин, активные игры или танцы, дискотека. Это не противопоказано, наоборот - даже дает позитивные эмоции. Легкий ужин из салата, тушеных овощей. Может быть рыба или мясо на гриле, без добавления дополнительных жиров. Это может быть посыпано орехами, семечками, кунжутом. Сезонные овощи, листовая зелень в большом количестве. Конечно, на ночь мы бахчевые или дыни есть не будем. Лучше всего их есть на перекус где-то часов в 16:00 в тени", - добавила диетолог.

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Кириленко отметила, что если соблюдать такой режим - то получится не набрать вес во время отпуска.

Также можно играть в семейные игры, волейбол, футбол, плавать, кататься на серфинге.

"Если же набрали вес - очень рекомендую разгрузочные дни.

Самый эффективный разгрузочный день - это огуречный. Целый день вы едите одни огурцы. Пьете воду или чаи, какие вам нравятся, и едите только огурцы. Это самый лучший разгрузочный день. Если нет, конечно, аллергической реакции на этот продукт. И калорийность огурцов 10-15 килокалорий в 100 граммах.

Второй по значимости разгрузочный день - это овощной. Наварили большую кастрюлю рагу из тех овощей, которые в сезон, и целый день сидите на этом рагу. В охлажденном виде или в теплом - все равно. И пьете минеральную воду. То же самое можно выбрать в отелях all-inclusive", - рекомендовала Кириленко.

В отелях, со слов диетолога, всегда есть тушеные овощи, минеральная вода, и можно сделать лимонады самому.

"Можно йогуртово-творожный день с ягодами - тоже возможны такие варианты разгрузочных дней. Два раза в неделю делать разгрузочный день - даже в пятизвездочном отеле - поверьте - на следующий день тоже вам не захочется наедаться. Нужно будет умеренно кушать, выбрать себе отварную рыбу или мясо, или мясо на гриле, овощи. То есть максимально насыщать свой рацион питания микроэлементами, витаминами, которые содержатся в свежих овощах, фруктах, ягодах. А уже зимой мы будем есть более энергетические продукты. Лето - самое лучшее время для коррекции веса. Для похудения. Разгрузочные дни тому в помощь", - сказала Кириленко.

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Рекомендация диетолога: важно не голодать, а соблюдать правильное питание и активность.

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