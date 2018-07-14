"Динамо" со счетом 9:0 одержало победу над австрийским клубом

До перерыва в воротах противников побывало уже три мяча. Сначала Гармаш вывел на фланг Морозюка откуда фулбек подал с правого фланга — Шапаренко головой замкнул пас. Второе взятие ворот также произошло с правого фланга. На этот раз на аналогичную позицию Смирнова вывел Морозюк. Евгений прострелил в штрафную, а Русин в касание замкнул передачу. Также со штрафного отличился Андриевский.

На 58 минуте Андриевский оформил дубль. Ударную трехминутку киевляне провели с 69 по 72-ю, когда забивали Смирный и Дегтярев. К концу встречи щее дубль оформил Виталий Буяльский, который появился на поле во втором тайме. Еще одно взятие ворот в активе Алибекова — 9:0.

Стоит отметить, что за “Динамо” дебютировал новичок Сидклей, который провел на поле первые 45 минут игры.

Добавим, что на завтра киевлян ждет заключительный спарринг с чешской “Викторией Пльзень”.