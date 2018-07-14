"Динамо" з рахунком 9:0 одержало перемогу над австрійським клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У п’ятому контрольному матчі на тренувальному зборі в Австрії київське “Динамо” зустрілося з клубом четвертої австрійської ліги СК “Тельфс”, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
До перерви у воротах супротивників побувало вже три м’ячі. Спочатку Гармаш вивів на фланг Морозюка звідки фулбек подав з правого флангу — Шапаренко головою замкнув пас. Друге взяття воріт також відбулося з правого флангу. На цей раз на аналогічну позицію Смирного вивів Морозюк. Євген прострелив у штрафну, а Русин в дотик замкнув передачу. Також зі штрафного відзначився Андрієвський.
На 58 хвилині Андрієвський оформив дубль. Ударну трихвилинку кияни провели з 69 по 72-гу, коли забивали Смирний та Дегтярьов. До кінця зустрічі щее дубль оформив Віталій Буяльський, який з’явився на полі у другому таймі. Ще одне взяття воріт в активі Алібекова — 9:0.
Варто зазначити, що за “Динамо” дебютував новачок Сідклей, який провів на полі перші 45 хвилин гри.
Додамо, що на завтра киян чекає заключний спаринг із чеською “Вікторією Плзень”.